X-Men: annunciata una nuova serie dedicata a Nightcrawler

Dal 2019 numerose sono state le serie dedicate ad X-Men. Dopo titoli come House of X e Powers of X, i mutanti torneranno in una nuova storia dal titolo Way of X. Entriamo più nel dettaglio.

La nuova serie nasce dalla collaborazione di Si Spurrier e Jonathan Hickman e sarà parte del più ampio ciclo denominato Reign of X. A detta della casa editrice le nuove pagine esploreranno diverse domande nate nel corso delle precedenti storie avendo però come protagonisti un nuovo gruppo di mutanti guidato da Nightcrawler.



L'uscita di Way of X è programmata per Aprile e dalle parole di Spurrier apprendiamo alcuni dettagli sulla storia. Sembra che la premessa corrisponda alla creazione di una nuova religione, ma in seguito Nightcrawler si troverà a dover esplorare diverse questioni legate al cuore ed alla mente dei mutanti ed a domandarsi come poter affrontare questi problemi.

Il disegnatore, Bob Quinn, sembra essere molto entusiasta del nuovo lavoro e confida nelle capacità di scrittura di scrittura del collega preannunciando ai fan la nascita di qualcosa mai visto prima d'ora.

La Marvel descrive la serie in questo modo:

"I mutanti hanno costruito un nuovo Eden... ma ci sono serpenti in questo giardino. Alcuni mutanti lottano per adattarsi. Altri passano alla violenza e alla morte. E i bambini sussurrano dell'Uomo Patchwork, cantando nei loro cuori... Solo un mutante percepisce le ombre incombenti. Intrappolato da questioni di cuore, legge e amore solo Nightcrawler può combattere per l'anima di Krakoa. Solo lui - e il curioso equipaggio da egli messo insieme (includendo i preferiti dai fan Dr. Nemesis, Pixie e Blink) - può aiutare i mutanti a sconfiggere la loro oscurità interiore ed a trovare un nuovo modo di vivere."

Voi cosa ne pensate? Siete interessati alle nuove avventure di Nightcrawler? Fatecelo sapere nei commenti.

Riporto infine una notizia riguardante la nuova formazione mutante di X-Men scelta da un'elezione popolare e ricordo che Si Spurrier scriverà un'ulteriore storia recentemente annunciata da Marvel Comics.