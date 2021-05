X-Men: Annunciata la nuova serie intitolata 'Trial of Magneto'

Oltre alla nuova serie degli X-Men intitolata Reign of X, la Marvel ha annunciato di essere al lavoro su una collana inedita dedicata a Magneto, che avrà importanti conseguenze sul mondo di Ciclope, Wolverine e gli altri supereroi.

Come potete vedere dal disegno presente in calce alla notizia, il famoso illustratore John Romita Jr. si occuperà della collana intitola "The Trial of Magneto". Ecco una breve descrizione condivisa dalla celebre casa editrice di fumetti: "Il processo che rischia di dividere per sempre tutti i mutanti. Nella prossima settimana scopriremo qualche dettaglio in più su Trial of Magneto, in arrivo ad agosto". Per ora non conosciamo altri dettagli riguardo la trama di questa nuova collana di fumetti, anche se in molti credono che potrebbe trattarsi di una versione differente di Magneto rispetto a quello visto negli ultimi volumi dei fumetti degli X-Men, teoria che sembrerebbe confermata dal diverso costume indossato dal famoso mutante.

Nelle scorse settimane la Marvel ha rivelato altri dettagli riguardo all'atteso evento Hellfire Gala, come i costumi indossati dagli X-Men, mentre sappiamo che nella collana Children of The Atom sarà presente una vecchia conoscenza dei fan dei mutanti: ci riferiamo a Maggott, personaggio che è stato introdotto per la prima volta nel 1997.