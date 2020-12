X-Men: uno degli antagonisti più insidiosi ha fatto il suo ritorno

Nell'isola di Krakoa sia mutanti buoni che cattivi convivono e collaborano per un futuro migliore della razza. Tuttavia, alcuni vecchi antagonisti hanno difficoltà ad accettare questo stravolgimento e uno di essi sembra pronto per tornare a colpire gli X-Men e la società mutante.

Il volume 14 di New Mutants, il primo scritto dall'autrice Vita Alaya, riporta uno dei più classici antagonisti degli X-Men sotto i riflettori. Questo potente mutante, uno dei più vecchi nemici del Professor X, sembra avere in mente un piano che non porterà a nulla di buono.

New Mutants #14, illustrato da Rod Reis, comincia rivelando le origini di Amahl Farouk, meglio conosciuto con il nome di Re delle Ombre. Le pagine del volume rivelano che il Re delle Ombre è un essere psichico che si è legato ad Amahl quando il mutante era ancora un giovane innocente disperato per la perdita di suo padre.



Una volta concluso questo flashback, il fumetto torna a concentrarsi sui giovani mutanti, i quali cercano di allenarsi per migliorare le loro abilità di gruppo. Tuttavia, il Re delle Ombre li attira a sé invitandoli nel suo ritrovo nelle grotte della montagna. Sebbene l'ex antagonista abbia combattuto per Krakoa durante l'evento Empyre, non è ancora chiaro quali siano le sue attuali intenzioni. Tornerà ad attaccare i mutanti? La prima incarnazione terrestre della Nuova Fenice si mostra nella nuova serie X-Men. L'azzardato retcon su un personaggio dei Fantastici Quattro è stato commentato dall'autore principale di X-Men Jon Hickman.