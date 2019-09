X-Men: arriva dalla Marvel il trailer di Dawn of X, scritto da Jonathan Hickman

Il nuovo universo mutante sta per arrivare. C'erano già state tante anticipazioni, ma l'alba mutante degli X-Men arriverà nei prossimi mesi. Dawn of X è il nuovo universo preparato da Jonathan Hickman, che sta portando avanti questo reboot grazie alle storyline di House of X e Powers of X. Alla conclusione delle 12 settimane, vedremo i nuovi X-Men.

La Marvel ha pubblicato un nuovo trailer per Dawn of X, un teaser che mostra le copertine di alcune delle nuove serie rivelate al San Diego Comic-Con 2019, oltre a delle vignette riprese proprio dai volumi in questione. Le sei nuove serie arriveranno questo autunno dopo la conclusione delle due storie di Jonathan Hickman, House of X e Powers of X. Potete trovare il trailer in questione alla fonte.

Hickman scriverà il titolo di punta, X-Men, mentre Leinil Francis Yu si occuperà dei suoi disegni. Tini Howard e Marcus To sono stati assegnati a Excalibur, con Capitan Bretagna protagonista in una storia di mutanti e magia. Marauders sarà portato avanti da Gerry Duggan e Matteo Lolli, con Kate Pryde alla guida di una banda di pirati di X-Men. I Nuovi Mutanti sarà scenggiato dal duo Hickman Brisson, con la partecipazione del disegnatore Rod Reis e vedrà la storia ruotare intorno a dei giovani mutanti spediti nello spazio. Fallen Angels di Bryan Edward Hill e Szymon Kudranski seguirà invece Psylocke, Cable e X-23. Infine, Benjamin Percy e Joshua Cassara si occuperanno di X-Force.

House of X e Powers of X arriveranno in Italia per Panini Comics nei prossimi mesi.