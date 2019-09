X-Men: arriva il Sub-Mariner Namor in Powers of X in una scena con Xavier

La reinvenzione di Jonathan Hickman del mondo degli X-Men prosegue con un nuovo numero di Powers of X, il quinto, pubblicato questa settimana. Stavolta, uno degli argomenti centrali sono le rivelazioni viste anche nel numero 5 di House of X. La nuova storia mette in luce il passato di Charles Xavier e Magneto e il loro contatto con Namor.

In Powers of X numero 5 arriva la storia della creazione di Krakoa e di come Charles Xavier sia riuscito a coinvolgere nel suo progetto tutti i mutanti, dagli X-Men ai loro antagonisti. Buoni, cattivi, chi non ha preso parte alle varie fazioni, tutti sono stati raccolti e unificati sotto un'unica bandiera.

Una delle scene di questo numero però si concentra su un altro luogo: Atlantis, il regno sottomarino dove è presente il re Namor, il Sub-Mariner. A differenza degli altri mutanti richiamati da Xavier, Namor non è propriamente entusiasta o intrigato dall'offerta del Professor X.

Infatti, il Sub-Mariner non riesce a non essere arrogante e sprezzante verso la proposta: "È gentile da parte tua chiedermelo, ma se comprendo la vera ragione per cui lo stai facendo, è perché hai finalmente capito che tu non sei loro e che non ti accetteranno o ameranno mai - non perché non lo meriti - ma perché ti invidiano. Odiano la tua superiorità. Lo faranno sempre. Giusto che tu l'abbia capito, finalmente... ma ora ti chiedo, ti sembro il genere di persona che non ha capito di essere superiore agli altri? E pensi che possa credere a un tuo pensiero simile? Va' via, piccolo uomo. E non tornare finché non capisci cosa significa davvero".

Le parole di Namor sono estremamente dure per il Professor Xavier, ma mettono in luce quanto Hickman abbia studiato approfonditamente e conosca a menadito le caratteristiche di tanti personaggi della Marvel.