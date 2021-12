X-Men, chi è attualmente il mutante più forte di tutti? Il punto sui personaggi Marvel

Nell'Universo Marvel, alcuni degli esseri più potenti del mondo non sono il risultato di esperimenti geniali o incidenti incredibili, ma hanno ottenuto i loro poteri semplicemente ereditando un gene: si tratta dei mutanti. Nonostante i più famosi mutanti siano sicuramente gli X-Men, il mutante più forte di tutti potrebbe essere estraneo al gruppo.

Nella classificazione dei mutanti, Marvel Comics ci viene in aiuto grazie all'introduzione del concetto di Livello Omega. Si tratta della definizione data ai più forti mutanti della Terra, il cui potere è potenzialmente infinito. Sono mutanti di Livello Omega, ad esempio, Magneto, Jean Grey e Tempesta.



Il titolo di mutante più forte, però, spetta ad un personaggio inaspettato: Franklin Richards, figlio di Reed Richards e Susan Storm, rispettivamente Mister Fantastic e la Donna Invisibile dei Fantastici Quattro. Il mutante di livello omega più forte di tutti, quindi, è quasi totalmente estraneo al mondo degli X-Men.



Franklin Richards, nonostante sia solo un ragazzino, può vantare straordinari poteri di manipolazione della realtà, oltre a telepatia, telecinesi e proiezione di energia. In versione adulta (comparso più volte in universi alternativi), Franklin è praticamente una divinità, capace di assoggettare esseri cosmici come Galactus e, probabilmente, di rivaleggiare con le autorità massime dell'Universo Marvel: il Tribunale Vivente, Morte ed Eternità.



Per dare un'idea dei poteri di Franklin Richards, basti pensare che, tecnicamente, è il creatore dell'attuale multiverso Marvel. Infatti, al termine del maxi-evento Secret Wars, pubblicato nel 2015, il multiverso viene distrutto. Fortuna che, dai suoi resti, Franklin si scopre capace di poter creare interi nuovi universi, ristabilendo un multiverso simile (ma non identico) a quello precedente.



Se prendiamo in considerazione gli eventi fumettistici più recenti, però, il titolo di mutante più forte non può andare al giovane mutante: Franklin ha infatti recentemente perso i suoi poteri in seguito ad un uso troppo intenso, perdendo anche il suo status di mutante.



In attesa che Franklin Richards rientri in possesso dei suoi poteri, intanto, il dibattito sull'identità del mutante più forte è ancora aperto. Il nostro voto va a Jean Grey: se Marvel Girl è già di per sé una mutante di livello Omega, una volta acquisiti i poteri della Forza Fenice non ci sono mutanti che possano arrivare al suo livello.



Jean Grey sarà prossimamente tra i protagonisti di Destiny of X, il rilancio delle testate dedicate agli X-Men. Franklin Richards è invece tra i comprimari della serie Fantastic Four, pubblicata mensilmente da Marvel Comics. Entrambi i super gruppi debutteranno presto nel Marvel Cinematic Universe: ecco quanto Fantastici 4 e X Men hanno cambiato i piani del MCU secondo Kevin Feige.