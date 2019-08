X-Men: chi sono i Phalanx apparsi nel secondo numero di Powers of X?

Una piccola anticipazione del futuro ha svelato agli X-Men il ritorno di una delle minacce più pericolose per il nostro pianeta: i Phalanx. Leggiamo insieme i dettagli.

Il secondo numero di Powers of X, uscito la scorsa settimana ha mostrato una piccola anticipazione del futuro dei mutanti. È stato infatti rivelato che il destino degli X-Men, esattamente 1000 anni dopo la loro comparsa, sarà segnato dal ritorno di una razza aliena che ha già minacciato la Terra in passato.

Stiamo parlando dei Phalanx. Ai lettori moderni dell’universo Marvel, i Phalanx ricorderanno i nemici dell’evento Annihilation: Conquest, in realtà sono stati presentati nel crossover “Phalanx Covenant”, in Italia pubblicato con il titolo X-Men: Phalanx. Nonostante siano spesso confusi con la Tecnarchia, razza di Warlock, membro dei Nuovi Mutanti, c’è una connessione tra i due gruppi. Powers of X #2 esplora proprio questo legame, e, in un certo senso, lo inverte.

Seguendo le informazioni di Phalanx Convenant, sappiamo che i Phalanx sono una razza aliena cibernetica. Simili ai Tecnarchi, convertono la materia organica e inorganica in materia consumabile, usando il virus tecno-organico. Tuttavia, mentre i Tecnarchi sono individualistici, i Phalanx condividono i pensieri in una grande mente comune (hive-mind in inglese). La loro missione è di convertire e consumare ogni cosa presente nell’universo. I mutanti hanno mostrato più volte di essere resistenti al virus e per questo sono, naturalmente, i più adatti a difendere il pianeta Terra dall’invasione di Phalanx.

I Tecnarchi hanno sempre considerato i Phalanx come reietti ed inferiori, ma nell’ultimo numero di Powers of X, sono emersi dettagli che potrebbero designare i Phalanx come un’evoluzione dei Tecnarchi. È inoltre possibile che ci siano molteplici Tecnarchie inconsapevoli dell’esistenza di simili.

Tra le pagine è stato rivelato anche di più riguardo il lavoro dei Phalanx. Arrivano su un pianeta, valutano la società che vi è presente, e decidono come procedere. Diffondono il virus solo tra le società che non ritengono degne di esistere. Il virus obbliga le vittime ad erigere una specie di Torre di Babele, in grado di richiamare la Tecnarchia. Se la società risulta valida, vengono assimilati nella Hivemind dei Phalanx.

Ricordiamo che l’universo degli X-Men sta cambiano grazie alle nuove serie che riprenderanno a partire da novembre, come annunciato al Comic-Con di San Diego tenutosi lo scorso luglio, che sono parte di un progetto pluriennale ideato da Jonathan Hickman.