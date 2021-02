X-Men: Ciclope e Jean Grey tornano indietro nel tempo con gli storici costumi di X Factor

Da quanto Marvel Comics ha affidato a Jonathan Hickman la rinascita dell’universo degli X-Men, quasi nessun lettore e appassionato si aspettava gli eventi narrati nelle recenti serie come Dawn of X, dello sconvolgimento totale della società dei mutanti, e soprattutto del drammatico destino delle isole di Krakoa e Arakko.

Tuttavia le novità introdotte da Hickman non sono le uniche ad aver cambiato per sempre il canone degli X-Men, basti pensare alle storie più significative pubblicate nel corso dei dieci anni appena passati, che hanno rivoluzionato completamente la storia di molti personaggi, come La Morte di Wolverine, oppure l’evento ResurrXion del 2017. Visto però questo continuo interesse per l’innovazione, gli autori dell’ultimo volume pubblicato della serie regolare hanno deciso di sorprendere i lettori con il ritorno dei costumi vestiti nell’originale serie X-Factor. Come potete vedere infatti dalla tavola presente in fondo alla pagina, mentre Tempesta indossa il costume attuale, Ciclope e Jean Grey vengono mostrati con le loro iconiche tute.

Scott appare con un costume bianco e blu, Jean in uno rosso e oro, entrambi caratterizzati da una gigantesca X che dal petto si espande sugli arti. La prima apparizione di questi design risale al volume 26 della serie X-Factor, pubblicato nel 1988, numero fondamentale anche per la storia e l’evoluzione dei mutanti, in quanto è proprio in queste pagine che hanno rivelato per la prima volta pubblicamente le loro identità.

Un omaggio incredibile ad un’epoca memorabile dei comics americani, considerando soprattutto l’importanza che sia Scott che Jean ricoprono attualmente. Ricordiamo che il nuovo membro degli X-Men sarà scelto dai lettori, e vi lasciamo ai dettagli sulla nuova serie dedicata a Nightcrawler.