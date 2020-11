X-Men: continua il progetto rinascita dei mutanti con la nuova serie Reign of X

Nella giornata di mercoledì 25 novembre, Marvel Comics ha comunicato che il progetto rinascita dedicato agli X-Men ideato da Jonathan Hickman, autore di House of X e Powers of X, riprenderà nel mese di dicembre con una seconda fase, inaugurata dalla nuova serie Reign of X, che si protrarrà anche nei primi mesi del 2021.

L'elemento che caratterizzerà più degli altri Reign of X sarà il ritorno di personaggi fondamentali, come ha dichiarato la stessa casa editrice nella presentazione generale della serie: "Si vedrà la formazione di nuove squadre, il ritorno di alcuni personaggi molto importanti, nuove minacce portate da antagonisti classici, e numerose rivelazioni che potrebbero cambiare le carte in tavola e il mito degli X-Men per sempre!".

Durante la presentazione poi è intervenuto il caporedattore C.B. Cebulski, che ha commentato con le seguenti parole: "Il Regno di X sta per arrivare...e questo è un primo assaggio di quello che vedrete! Come Dawn of X e X of Swords prima di lui, Reign of X è stato meticolosamente creato da Jonathan Hickman e tutti gli altri scrittori-X contemporanei, e non vediamo l'ora di mostrarvi cosa sono riusciti a fare! Intanto i lettori più attenti possono dare un attento sguardo allo splendido disegno dei mutanti fatto da Mahmud Asrar. Tutto in questa immagine è stato inserito per una ragione, e darà delle incredibili ricompense, nel prossimo futuro, ai nostri abitanti di Krakoa preferiti. Dopo l'alba viene il regno, e sarà un grande regno!" Potete trovare il disegno in questione in fondo alla pagina.

È stata inoltre confermata la partecipazione al progetto di molti degli autori coinvolti nella realizzazione delle attuali serie secondarie dedicate agli X-Men. Ricordiamo che secondo uno storico scrittore il personaggio di Ciclope è stato rovinato, e vi lasciamo al tradimento che rischia di compromettere la vittoria di Krakoa su Arakko.