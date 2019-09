X-Men: la copertina della serie Marauders ci mostra il nuovo look di Kitty Pryde

Continuano le vicende delle attese serie Powers of X e House of X, quest'ultima ha anche introdotto il Re Namor nel mondo degli X-Men. Inoltre è presente un'ulteriore collana di avventure dedicate ai supereroi Marvel intitolata Marauders, la cui copertina del primo numero ci mostra il nuovo design di Kitty Pryde.

La serie è stata scritta da Gerry Duggan, mentre il disegno della mutante, che trovate in calce alla notizia, è opera dell'artista Russell Dauterman. Nonostante non sia a figura intera, è possibile capire quale sarà il futuro di Kitty Pryde: sarà lei infatti una dei membri del nuovo governo di mutanti conosciuto come "Quiet Council of Krakoa", facendola così comparire nelle due serie principali scritte da Jonathan Hickman.

Ecco il tweet con cui Gerry Duggan ha voluto presentare la sua serie: "Sono mesi che vi diciamo chi è la Regina Rossa. Ragazzi preparatevi ad ordinare una copia di Marauders". Il suo ingresso nel corpo legislativo era solo una questione di tempo, infatti tra i membri già conosciuti troviamo Emma Frost, personaggio dell'Hellfire Club il cui destino è strettamente legato a quello di Kitty Pryde.

Se siete degli appassionati dei mutanti più famosi del mondo non disperatevi: Panini ha annunciato la versione italiana di X-Men Powers of X e House of X, che verranno presentati durante il Lucca Comics and Games del prossimo ottobre.