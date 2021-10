X-Men: il cosplay di Jean Grey, una fenice fiammeggiante e mortale in queste foto favolose

Il mondo Marvel è estremamente vasto, con tanti personaggi sopravvissuti al corso del tempo che sono stati proposti da più autori, i quali hanno applicato tante visioni diverse. Sono nati così gruppi con lo stesso nome ma con obiettivi diversi a seconda dell'universo preso in considerazione. Anche gli X-Men hanno fatto un percorso identico.

Nelle ultime run degli X-Men abbiamo visto House of X e tanti altri progetti che hanno completamente riscritto il mondo mutante. Ma non è di certo l'unica run, e sicuramente non una delle più famose. In una di queste, invece, ad avere il ruolo di protagonista e antagonista della storia è stata Jean Grey, uno dei membri più potenti degli X-Men, conosciuta anche col nome Fenice. La morte per lei non è stata soddisfacente, essendo tornata come Dark Phoenix in una delle storie che più ha messo in luce le caratteristiche del personaggio.

Fiammeggiante e letale, Jean Grey in versione Dark Phoenix torna con questo cosplay favoloso creato da Zoe Volf. Sicuramente facendosi aiutare in fase di post produzione per rendere le foto più fedeli alla controparte fumettistica, la cosplayer ha creato una Jean Grey pericolosa e fiammeggiante.

Sempre a proposito di fiamme, in Inferno Hickman sta riscrivendo la storia degli X-Men.