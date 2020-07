X-Men: il crossover X-Swords ruoterà intorno a un inaspettato tradimento?

L'imminente evento crossover dei mutanti, X of Swords, avrà inizio nel corso del mese di settembre, gettando l'isola di Krakoa in un nuovo conflitto. A scatenarlo, secondo le ultime informazioni, sarà un misterioso tradimento che spiazzerà le aspettative dei fan.

Il recente Free Comic Book Day dedicato agli X-Men, ha disseminato diversi indizi riguardo al tema centrale del prossimo evento. L'albo ha raccontato le vicende dell'opale Luna Saturnyne dell'omniverso, che decide di utilizzare i tarocchi per leggere nel futuro dei mutanti.

Il mazzo di carte è culminato nel sinistro "Dieci di Spade". La carta mostrava un gruppo di mutanti - tra cui Apocalypse, Cable, Wolverine, Magik e Capitan Britannia - armati di spada e circondati tutt'intorno da un fuoco misterioso.

La carta, come spiega l'opale, significa tradimento per mano "di coloro ai quali volteresti le spalle". Naturalmente non è stato svelato chi rimarrà vittima di questo presunto raggiro, tuttavia la figura di Apocalypse è ricorrente all'interno delle carte dei tarocchi, perciò rappresenta un candidato da prendere in seria considerazione.

Hickman ha rilasciato le seguenti anticipazioni in vista dell'evento:

"Pensate a un personaggio degli X-Men che, durante la storia editoriale della Marvel, ha posseduto o utilizzato una spada, e potrebbe esserci la possibilità che proprio quel personaggio appaia con una lama nel corso dell'evento.

Potrebbero esserci più di dieci spade, ma ci saranno almeno dieci spade".

X-Men: La Marvel Comics ha presentato il futuro dei mutanti. Pochi giorni fa la Casa delle Idee ha svelato diverse copertine del crossover X-Swords.