X-Men: il destino di Krakoa nell'incredibile trailer della serie Inferno

Jonathan Hickman è tornato con un nuovo, devastante, tassello nella ricostruzione dell'universo degli X-Men. Tramite il trailer che trovate in cima alla pagina, Marvel Comics ha introdotto gli appassionati al prossimo evento che stravolgerà completamente l'esistenza dei mutanti e segnerà il destino dell'isola di Krakoa, X-Men: Inferno.

Hickman è riuscito a cambiare le carte in tavola ancora una volta, distruggendo l'unica speranza rimasta ai mutanti, portando totale distruzione sull'isola. Il rancore nutrito da Mistica, unito ad altri fattori, porterà probabilmente alla distruzione definitiva di Krakoa, luogo centrale nella altre testate, House of X e Powers of X.

Lo stesso autore si è detto emozionato di poter finalmente mostrare ai lettori l'epica conclusione che ha costruito al fianco di talentuosi artisti, come Valerio Schiti, R.B. Silva e Stefano Caselli, disegnatori dei quattro volumi da 40 pagine che costituiranno la minserie Inferno. Mistica è stata respinta ancora una volta dalle autorità dominanti di Krakoa, ed è pronta a consumare la sua vendetta bruciando l'intera isola, questo è l'incipit rivelato da Marvel Comics nella descrizione ufficiale della serie, dove viene ribadito anche che interverranno fattori esterni e conflitti interni tra i mutanti a peggiorare la delicata situazione in cui "Non ci si può fidare di nessuno" come recita il video di presentazione.

Ricordiamo che Marvel ha pubblicato un trailer per Trial of Magneto, e vi lasciamo ai dettagli sul one shot Onslaught Revelation.