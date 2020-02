X-Men: il destino di un personaggio molto amato dai fan viene rivelato

Grazie al lavoro certosino di Jonathan Hickman sulle pagine di X-Men della Marvel Comics, i mutanti sono tornati al centro delle scene con storie di grande qualità che stanno convincendo i fan. Nel primo speciale Giant Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost, ci viene fornita una scioccante rivelazione su un personaggio molto amato.

Nel primo numero dello speciale ad opera di Jonathan Hickman e con i disegni di Russell Dauterman, assistiamo al ritrovamento di Tempesta priva di sensi sull'isola mutante di Krakoa, nuova base operativa degli X-Men. La donna viene trovata e portata per delle cure da Jean ed Emma che non esitano ad entrare nella psiche di Ororo per cercare la fonte del suo malessere e trovare una soluzione ad esso. Qui le due riescono a salvarla dal suo subconscio e a farle riprendere i sensi, salvo poi scoprire una terribile verità, ossia che all'amica rimane un solo mese di vita, essendo stata infettata da un virus mortale. Con questa terribile notizia, i nostri eroi adesso hanno un solo mese per cercare una soluzione per salvarla. La storia dovrebbe continuare nei prossimi speciali di cui l'ultimo è proprio dedicato a Tempesta.

Oltre al destino di Tempesta, nei prossimi Giant Size tornerà un personaggio molto amato degli X-Men, ossia Fantomex, personaggio creato sulla sua run da Grant Morrison. Inoltre Marvel Comics annuncia un nuovo gruppo di super eroi.