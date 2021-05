X-Men: tutti i dettagli sulla nuova serie 'Trial of Magneto'

Marvel Comics ha fornito i primi dettagli su X-Men: The Trial of Magneto, la nuova miniserie che porterà avanti gli eventi di Hellfire Gala. Sotto la guida dell'autore Leah Williams e dell'illustratore Lucas Werneck, quest'opera porterà Magneto a organizzare una prova per cerare un'omicida, un assassinio che mette in bilico il futuro dei mutanti.

I cinque volumi di X-Men: The Trial of Magneto metteranno a dura prova il genere dei mutanti e Krakoa, danneggiando potenzialmente la relazione tra gli X-Men e il resto degli eroi dell'Universo Marvel.

"Quand'è che Magneto ha mai permesso alla burocrazia di mettersi tra sé è ciò che è giusto? Nell'isola di Krakoa, rifugio sicuro e casa per i mutanti, il più grande desiderio di Magneto è stato realizzato. Ma dopo l'Hellfire Gala, quando scopre che il suo paradiso potrebbe essere ancora pieno di bugie, la Prova di Magneto inizia", recita la sinossi della serie.



La copertina del primo volume di The Trial of Magneto, che arriverà negli Stati Uniti il 18 agosto, è realizzata da Valerio Schiti. La cover, però, non rivela chi è l'omicida, né tanto meno la vittima. Ecco l'annuncio di The Trial of Magneto fatto da Marvel Comics. Scopriamo la nuova squadra di mutanti in X-Men Reign of X, serie che arriverà in contemporanea a quella di Williams e Werneck.