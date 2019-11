X-Men: due dei mutanti preferiti dai fan stanno per avere un figlio?

Il rilancio pianificato dalla Marvel per gli X-Men è riuscito. Il lavoro di Jonathan Hickman, giostratosi nel corso degli ultimi mesi con House of X e Powers of X, ha portato alla creazione della nazione di Krakoa, nuova casa dei mutanti. Con questa, sono arrivate anche tre leggi fondamentali per i mutanti e una di queste anticipa nuovi sviluppi.

La terza legge a cui il nuovo popolo degli X-Men deve sottostare è "procreare nuovi mutanti". Un dictatum importante che sembra già aver coinvolto alcuni mutanti, con una coppia in particolare che potrebbe aver svelato di voler mettere al mondo un bambino sul numero 1 di Excalibur, di Tini Howard, Marcus To ed Erick Arciniega.

Excalibur è la terza testata lanciata per Dawn of X e sta esplorando la relazione tra i mutanti e la magia. Tra i personaggi degli X-Men più inclini a questo tipo di arti ci sono Gambit e Rogue, i quali hanno avuto un ruolo di rilievo già nel primo numero della storia. I novelli sposi si sono momentaneamente allontanati dai festeggiamenti a Krakoa in alcune vignette, e durante la tranquillità, Rogue chiede a Gambit cosa ne pensi della terza legge.

Il duo viene interrotto e non veniamo quindi a sapere della risposta di Gambit, ma recentemente Bestia è riuscito a fare in modo che Rogue possa entrare in contatto fisico con il marito con un dispositivo che riduce gli effetti del suo potere. Che abilità potrebbe nascondere la prole del duo? E la mutazione di Rogue inciderà sul bambino?