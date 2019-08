X-Men: E' stata mostrata la scena 'più importante' della storia dei Mutanti

Nel mese di maggio la Marvel ha rivelato che nel primo numero della nuova serie degli X-Men, Powers Of X, sarebbe andato in scena il momento più importante della storia del franchise. Oggi finalmente abbiamo la possibilità di verificare se la dichiarazione della Casa delle Idee abbia rispettato le sue gloriose premesse.

Precedente la Marvel aveva postato un tweet con una versione senza dialoghi della scena in questione. Si tratta di una serie di cinque pannelli sovrapposti che mostrano delle inquadrature tra Moira MacTaggert e Charles Xavier.

Il primo numero di Powers Of X fornisce nuovo contesto alla pagina, aggiungendo lo scambio di battute tra i due e facendoci capire di più sulla criptica sequenza. Durante quello che il capitolo chiama "X-Men, Anno Uno", Xavier cammina attraverso una folla come se stesse in una fiera per poi sedersi su una panchina. Moira, che non sembra essere riconosciuta da Xavier, si siede accanto a lui su una panchina e incomincia a raccontargli delle carte dei tarocchi che ha visto mentre camminava davanti all'indovino: Il Mago, La Torre e Il Diavolo.

La conversazione continua. Moira specifica che stava cercando Xavier, "l'uomo forte", suggerendo inoltre che quello fosse il primo momento in cui quest'ultimo avrebbe avuto il suo famoso sogno. Moira sembra consapevole sia di lui che del sogno.

Successivamente ci spostiamo sulla pagina presa in considerazione dalla Marvel, e Xavier chiede a Moira se loro due si conoscano. Lei gli risponde affermativamente dicendogli che loro "ritornano in molti modi". A questo punto Xavier si spazientisce e le chiede la sua identità, con Moira che lo invita a leggerle la mente. Xavier posiziona le sue dita sulla tempie per iniziare il collegamento psichico e la sua reazione rivela che potrebbe aver scoperto qualcosa di inaspettato nella mente di Moira.

I fan sono impazienti di scoprire quali saranno gli sviluppi del rapporto tra Xavier e Mora, che sembra più profondo quanto si potesse pensare.

Il gruppo avrà un destino piuttosto oscuro nella serie in questione? Hickman ha dichiarato di avere dei piani molto ambiziosi per la serie e questo potrebbe riflettersi in delle scelte narrative piuttosto pesanti.