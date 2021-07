X-Men: l'evento "Trial of Magneto" si mostra in un epico trailer

Il mondo dei mutanti è cambiato per sempre. Al termine dell'Hellfire Gala, Scarlet Witch è stata uccisa e l'ultima persona a essere vista con lei è Magneto. Data la sua storia e la sua reputazione, diventa il sospettato numero uno. Ma è realmente lui l'assassino? La risposta la si avrà solamente con X-Men: The Trial of Magneto.

Davvero Magneto ha ucciso la donna che ha cresciuto come sua figlia? La domanda dividerà i mutanti di Krakoa e minaccerà di creare un solco tra gli X-Men e i Vendicatori. In attesa di conoscere la risposta, con il mistero che si dividerà in cinque albi, Marvel Comics ha presentato la storia della miniserie evento di Leah Williams e Lucas Werneck con un fantastico trailer cinematografico.

"Nell'isola paradisiaca di Krakoa, rifugio sicuro e nuova per i mutanti, il desiderio più grande di Magneto è stato finalmente raggiunto. Ma dopo l'Hellfire Gala, apprende che anche un paradiso può ancora essere pieno di bugie... la Prova di Magneto sta per iniziare", ha affermato Williams durante l'annuncio della nuova serie X-Men.

Ecco la sinossi della serie: "Un orrido omicidio. Una rivelazione scioccante. Una prova divide il mondo mutante. Scarlett Witch è stata uccisa, Magneto è l'assassino. La verità potrebbe bruciare Krakoa dalle fondamenta".



X-Men: The Trial of Magneto #1 arriverà negli Stati Uniti il 18 agosto. Ecco il one-shot X-Men: Onslaught Revelation.