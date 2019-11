X-Men: Excalibur affronta il ritorno di un mutante di livello Omega

Excalibur sta è uno dei nuovi fumetti degli X-Men e che ci sta permettendo di addentrarci di più nel nuovo universo strutturato da Jonathan Hickman. Infatti, dopo diversi mesi passati nel reboot degli X-Men con House of X e Powers of X, stiamo vedendo le nuove testate affrontare la realtà mutante costruita recentemente.

Il primo numero di Excalibur ha già narrato diversi fronti, dal nome di Apocalisse all'accenno futuro di un figlio tra Rogue e Gambit. In tutto questo però la nuova storia degli X-Men ha anche riportato in vita un mutante di Livello Omega.

Abbiamo già visto che, col processo che coinvolge cinque mutanti, è possibile riportare in vita chi si vuole. E la scelta è ricaduta su Jamie Braddock, alias Monarch, descritto da Jonathan Hickman come uno dei mutanti di Livello Omega. Betsy Braddock si dirige a Krakoa, volenterosa di vedere l'isola e la nuova stirpe mutante, ma si ritrova a desiderare che il fratello fosse lì con lei per vedere com'è mutata la società.

Arrivata lì, scopre che il fratello è stato appena riportato in vita e che già sta creando numerosi problemi. Riusciranno gli X-Men a tenere a bada il potere dello schizofrenico Monarch e sfruttare al meglio la sua manipolazione della realtà?