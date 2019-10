X-Men: i fan hanno notato un incredibile dettaglio in House of X

Jonathan Hickman sta lavorando alacremente sul franchise degli X-Men per rilanciarlo. Per fare ciò ha pianificato eventi che si stanno succedendo tra le uscite di House of X e Powers of X, due testate che daranno vita alla nuova Alba degli X-Men. L'autore si è rifatto a tutto il passato dei mutanti con una meticolosità che ha colpito i fan.

Una delle storie passate degli X-Men che si è ricollegata ad House of X e Powers of X richiama i Cinque, un gruppo di X-Men centrali nel processo della rinascita dei mutanti. Tra questi c'è Goldballs, un personaggio che sembrava promettente ma che poi si è perso nei meandri della scrittura. I fan hanno notato che proprio a proposito di Goldballs questa possibilità arrivata negli eventi recenti era già stata anticipata da un vecchio volume.

Nell'evento Battle of Atom che potete vedere con un estratto in calce, ci furono gli X-Men antagonisti di un altro gruppo di futuri mutanti. In quel periodo, Goldballs incontrò Deadpool che all'inizio non l'aveva riconosciuto, ma quando il ragazzo utilizza il suo particolare potere il famoso mutante incappucciato si entusiasma e gli chiede un autografo.

Adesso che Goldballs è diventato effettivamente uno degli X-Men più importanti, l'autografo di Deadpool varrà decisamente tanto. I fan della Marvel si sono entusiasmati per la minuzia con cui Jonathan Hickman si sta ricollegando ai tantissimi episodi passati del mondo degli X-Men. E voi ne avete trovati altri?