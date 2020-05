X-Men: il favoloso cosplay di Mystica di Jannet è da mozzare il fiato

Il mondo dei fumetti americano ruota intorno alle due case editrici principali, Marvel Comics e DC Comics. Della prima abbiamo imparato ad apprezzarne i tanti personaggi, in particolare negli ultimi venti anni grazie ai numerosi cinecomics che ne hanno aumentato la popolarità. E tra questi a ricevere molti adattamenti sono stati gli X-Men.

Il gruppo di mutanti più famoso del mondo nacque nel 1963 ideati dal solito duo composto da Stan Lee e Jack Kirby. Nel loro mondo si unì, alcuni anni più tardi, il personaggio di Mystica, in inglese Mystique. Presentata nel 1978, il suo personaggio prese parte a molte storie degli X-Men anche se la sua notorietà è particolarmente aumentata con l'arrivo del cinecomic X-Men del 2000 e poi con X-Men: L'inizio in cui fu interpretata da Jennifer Lawrence.

La mutaforma ha preso vita grazie alla modella Jannet che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato un set di foto col suo cosplay di Mystica. Sono ben sette le foto che potete vedere nel post in basso, di cui una con la produzione del cosplay, ottenuto grazie a un trucco su tutto il corpo con vernici adatte. È parecchio suggestiva l'immagine in cui Mystica ha alle spalle locandine e copertine di vari comics, tra cui alcuni degli X-Men che creano un contrasto con la sua pelle blu.

Inoltre va notato come, in ogni foto, venga messa in risalto la pelle ben sfumata ma soprattutto i tanti dettagli neri che le coprono il corpo e la fanno somigliare particolarmente a quella dei film. Vi ha colpito questo cosplay di Mystica di X-Men?