X-Men: a febbraio torna la serie Giant-Size X-Men firmata Hickman

I piani di Jonathan Hickman per rimodellare l’universo degli X-Men continuano attraverso le diverse testate dedicate ai mutanti Marvel, come House of X e Powers of X, che sembrano essere state solo le basi per la costruzione del loro futuro. Ma l'autore non intende fermarsi, e sarà lui a curare e scrivere il ritorno di Giant-Size X-Men.

Abbiamo anche incontrato una quantità incredibile di personaggi, e di conseguenza anche le numerose direzioni verso cui le serie di X-Men, di cui è uscita la sinossi del volume 4, Excalibur, New Mutants, Fallen Angels e Marauders sono dirette. Tuttavia, a partire dal 2020 vedremo il ritorno di un’altra serie riguardante i mutanti: Giant-Size X-Men.

Nella giornata di venerdì 25 ottobre Marvel Comics ha annunciato ufficialmente che l’ideatore di questo reboot, Jon Hickman, si occuperà personalmente della scrittura del revival di Giant-Size, e ha rivelato anche il titolo del primo volume: Giant-Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost, si può quindi supporre che la serie continuerà con altri personaggi. In fondo alla notizia potete trovare la cover del volume, disponibile dal prossimo febbraio.

Hickman collaborerà con molti artisti per ciascun numero, a partire da Russell Dauterman e Matt Wilson per la storia di Emma Frost e Jean Grey. Sappiamo che sono da sempre rivali, costrette a lavorare insieme per il bene comune. Nel fumetto Storm sarà in guai seri e le due dovranno formare un team per salvarla. Per ora non è certo se altri personaggi compariranno nel corso del racconto.

Di seguito potete trovare le parole del disegnatore Dauterman riguardo il progetto: “Ho sempre desiderato disegnare gli X-Men, sin da quando ero piccolo, per questo disegnare questo volume è stato come realizzare un sogno. Sono molto emozionato di lavorarci al fianco di Jonathan e Matt, e anche del mio personaggio preferito, Jean Grey!”