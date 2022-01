X-Men: la forza della Fenice in un cosplay infuocato di Jean Grey

Il mondo creato da Marvel Comics è complesso e stratificato. Ci sono tanti personaggi con superpoteri che a volte si devolvono al bene e altre volte al male, oppure rimangono in un limbo grigio. Ci sono poteri che nascono da fenomeni esterni e altri da mutazioni genomiche. Questi ultimi sono i famosi X-Men.

Gli X-Men sono uno dei gruppi di supereroi più popolari di sempre e tra i pochi ad aver avuto vita lunga sia nel settore fumettistico che in quello cinematografico. Come accade con tutte le altre testate, anche loro hanno avuto molte run e storie diverse, con alcune che spiccano particolarmente rispetto alle altre. Tra i personaggi più forti c'è Jean Grey, alias La Fenice, capace di sfoderare una forza senza pari grazie alle sue abilità e che è stata tra l'altro protagonista di una delle saghe più famose, la saga della Fenice Nera.

La russa Nataliya ha deciso di basarsi su di lei per creare questo cosplay di Jean Grey con la forza della Fenice fiammeggiante in bella vista in tre foto. L'interpretazione e gli effetti amplificano il lavoro svolto dalla cosplayer, regalando così un personaggio davvero ben fatto e soddisfacente. Durante la saga della Fenice Nera, erano stati abbozzati diversi costumi per Jean Grey. Non perdetevi inoltre un altro cosplay della Fenice degli X-Men creato da Zoe Volf.