Gli X-Men formeranno un'alleanza mortale nel progetto Incoming?

Il progetto Incoming della Marvel che arriverà a Dicembre si è presentato in pompa magna, e promette di avere un impatto significativo sullo status quo dell'universo supereroistico, compreso quello degli X-Men.

Una nuova immagine teaser ci mostra un'alleanza tra il Professor Xavier e Magneto, rappresentando un pericolo per tutto l'universo Marvel.

Jonathan Hickman sta scuotendo le fondamenta degli X-Men con le due miniserie House Of X e Powers Of X. Nei fumetti, Moira MacTaggart si rivela essere una mutante che ha l'opportunità di rivivere la sua vita nel momento in cui viene uccisa, con la possibilità di cambiare drasticamente la linea temporale senza creare un universo parallelo. Tuttavia, le sue azioni hanno un impatto diretto su ciò che effettivamente accade nella sua vita, e in una delle sue tante esistenze unisce le forze con Apocalypse nel tentativo di creare un'utopia mutante e di sostenere l'ascesa dell'intelligenza artificiale e delle Sentinelle.

Sfortunatamente non funziona, e prende invece la consapevolezza di quando le Sentinelle di Nimrod, la rovina dell'esistenza mutante, si attivano, al fine di bloccare la loro avanzata nella sua prossima vita, prevenendo la distruzione dei mutanti.

Il nuovo progetto Incoming è ancora avvolto dal mistero, tuttavia pare che coinvolgerà un gran numero di personaggi e avrà delle ripercussioni su determinate serializzazioni, come I Fantastici Quattro, i Vendicatori e appunto, gli X-Men.

Quali sono i piani di Xavier per il futuro degli X-Men? E cos'è di preciso la Mother Mold?