X-Men: il futuro degli X-Men in mano alla community, Marvel presenta Hellfire Gala

L’universo degli X-Men sta per cambiare nuovamente grazie all’Hellfire Gala, un nuovo evento presentato da Marvel Comics, firmato da Gerry Duggan e Pepe Larraz, previsto per il mese di giugno. La storia si svilupperà nel corso di 12 volumi, e debutterà col volume speciale Planet-Size X-Men #1.

Hellfire Gala non rappresenta unicamente un modo per raccontare la stessa storia, avvenuta in una notte, da diversi punti di vista, ma è anche l’opportunità per stabilire le basi per il futuro degli X-Men, e le novità editoriali che li riguardano come l’approfondimento di alcuni personaggi richiesto a gran voce dalla community nelle scorse settimane tramite una speciale votazione organizzata dalla Casa delle Idee.

Durante una conferenza stampa, l’editor Jordan D. White ha presentato l’evento con queste parole: “Non commettete questo errore – si tratta di un volume degli X-Men disegnato dal grande artista Pepe Larraz. È indubbiamente il numero più importante del mese. Pepe è assolutamente la star della X-line, e sta firmando il lavoro più fantastico della sua carriera. Non potete perdervelo.”

Promettendo di pubblicare nuove cover prima dell’uscita effettiva del 16 giugno, Marvel ha mostrato la copertina del primo volume, firmata proprio da Pepe Larraz, che trovate in calce. Ricordiamo che ci sarà una ristampa di Demon Days, e vi lasciamo all'omaggio di Ciclope e Jean Grey con i costumi di X Factor.