X-Men: Gambit può attingere a una nuova letale fonte di energia

Nel volume #16 di Excalibur, scritto da Tini Howard e illustrato da Erick Arciniega, viene rivelato che l'energia cinetica non è l'unico tipo di energia con cui Gambit può sintonizzarsi e canalizzare. L'X-Men può anche usufruire dell'energia mutante, fonte di potere che alimenta le abilità della sua razza.

In Excalibur #16, il nuovo team Excalibur dela nazione mutante di Krakoa torna a Otherworld per affrontare le conseguenze deglie eventi del crossover X of Swords. Durante il torneo tra i mutanti di Krakoa e quelli di Arakko, Betsy Braddok, alias Captain Britain, sembra essere stata apparentemente uccisa. Nel tentativo di riportarla in vita, Excalibur ha bisogno dei poteri di Gambit e del libro d'incantesimi di Apocalypse.

Il Grimorio si basa sul vero potere della nuova nazione degli X-Men, ovvero la combinazione di più poteri mutanti per raggiungere un'impresa impossibile. Questa fonte di energia, che ha persino aiutato i mutanti a viaggiare nelle regioni cosmiche del multiverso, potrebbe essere la chiave per la resurrezione di Betsy.

L'incantesimo che Rictor intende lanciare richiede Megan Braddock come centro, Rogue come punto focale e Jubilee e Gambit come sensori. Remy LeBeau può convertire l'energia potenziale di un oggetto inanimato in energia cinetica. Questa lezione di fisica era sufficiente a tenere in piedi i poteri del mutante nella narrazione degli anni '80 e '90, ma ora Gambit necessita di un evoluzione.

Stando alle parole di Rictor, Gambit può sfruttare tipi diversi di energia, come ad esempio quella mutante, o quella magica. Questa rivoluzione potrebbe portare l'eroe mutante a una completa rivoluzione delle sue abilità. Se Gambit dovesse realmente trovare un modo per convertire e canalizzare altre fonti di energia, diventerebbe uno dei mutanti più pericolosi di Krakoa. Jon Hickman di X-Men ha commentato l'azzardato retcon su uno dei personaggi di Fantastici 4. Uno degli antagonisti più insidiosi ha fatto il suo ritorno in X-Men.