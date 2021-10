X-Men: Hickamn riscrive un'importante scena della storia dei mutanti in Inferno #1

La miniserie Infernosarà fondamentale per il futuro degli X-Men, e Jonathan Hickman, l'autore che sta ricostruendo l'universo narrativo dei mutanti di casa Marvel Comics da più di un anno ormai, ha deciso di sorprendere i lettori appassionati riscrivendo un momento decisivo già visto in House of X #2.

Non si tratta naturalmente della scena più importante nella recente storia dei mutanti, che potrebbe essere facilmente individuabile nella rivelazione di Moira MacTaggert e dei ricordi delle sue precedenti vite passate al fianco di Charles Xavier, ma ha indubbiamente a che fare con ciò che lei, Charles e Magneto hanno ideato e realizzato nel corso degli anni. La modifica riguarda un momento specifico della terza vita di Moira, precisamente quando stava studiando una cura per i mutanti nelle vesti di scienziata.

È qui che entrano in azione Mistica, Destiny e la Confraternita dei mutanti malvagi, fermi oppositori delle ricerche di Moira, i quali decidono di attaccare la sua base operativa sull'isola Muir, eliminando tutti i dati e gli studi. Destiny inoltre scopre che i poteri di Moira non la rendono veramente immortale, e prevede circa 10 vite oltre l'attuale. Per questo minaccia di ucciderla nelle esistenze successive se continuerà ad aiutare i mutanti, prima di ordinare a Pyro di bruciarla viva.

Il ricordo di questa morte è rimasto impresso nella memoria di Moria, la quale ha quindi evitato di chiedere la resurrezione di Destiny e degli altri durante il Silenzioso Consiglio di Krakoa. Tuttavia sembra che la vera versione di come sia andato l'incontro con Destiny sia stata nascosta allo stesso Xavier.

Infatti in Inferno #1 Hickman fa un cambiamento al dialogo tra il mutante e Moira, sottolineando come quest'ultima sia più interessata a sopravvivere, e alle sue vite future, piuttosto che a prestare aiuto ai suoi simili. Moira stessa sembra suggerire di agire aiutando solo in parte i mutanti, mantenendo i vecchi metodi di auto preservazione di Krakoa. Che la minaccia di Destiny abbia infine cambiato la volontà di Moira? Cosa ne pensate di questa singolare modifica? Diteci la vostra opinione nella sezione commenti.

Per concludere vi lasciamo alla spinosa questione: Avengers o X-Men, qual è il miglior gruppo di supereroi?