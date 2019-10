X-Men: Hickman affronta il problema relativo all'eccessiva potenza dei personaggi

L'universo degli X-Men ha subito degli stravolgimenti significativi all'interno di House of X, e nel progetto Dawn of X Jonathan Hickman ha l'obiettivo di limare alcune delle criticità sollevate dai fan. Una di queste riguarda sicuramente la potenza dei personaggi, ormai divenuti quasi tutti eccessivamente forti.

In una recente intervista ad Adventures in Poor Taste, Jonathan Hickman ha affrontato l'argomento, dichiarando che nella sua versione i livelli di potenza dei mutanti non rappresenteranno più un problema.

Queste le sue parole:

"La lista dei mutanti di Livello Omega è completa e scolpita nella pietra. Chiunque non sia nella lista non rientra nella categoria, e non ci saranno nuovi personaggi di Livello Omega per un bel po' di tempo. Ce ne sono troppi così forti."

Hickman ha poi ribadito le regole del nuovo "X-Office" saranno additive e non distruttive, con l'intento di costruire invece che distruggere.

Vedendo l'approccio di Hickman nei confronti di House of X, crediamo quindi che voglia arricchire quanto di buono è già presente espandendo ulteriormente la mitologia degli X-Men. Questo modus operandi si è reso evidente nella gestione di personaggi come Moira, Apocalypse e Mr.Sinister, il cui contesto narrativo è stato ampliato drasticamente.

Ritornando ai mutanti di Livello Omega, potete trovare la lista completa qui in basso.

