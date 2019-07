X-Men: Hickman ha dei piani molto ambiziosi per la serie dei mutanti

Lo sceneggiatore della Marvel Jonathan Hickman prenderà le redini degli X-Men con le nuove serie House of X e Powers of x che inizieranno la prossima settimana. Pare che non sia finita qui, lo sceneggiatore avrebbe dei piani pluriennali per il franchise dei mutanti.

In occasione del Comic-Con di San Diego lo scrittore ha parlato dei suoi piani per il futuro degli X-Men all'Enternainment Weekly:

"Il mio lavoro è creare qualcosa di nuovo e contestualizzarla all'interno di una nuova era degli X-Men. E' qualcosa che ho scritto e riscritto nella mia testa sin da quando ero bambino. Sono stato in cucina per molto tempo, ho ottenuto gli ingredienti, sono come si fa un buon pasto."

Hickman è stato molto apprezzato per il suo lavoro narrativo sui Fantastici Quattro e su Avengers, e ha intenzione di riproporre lo stesso approccio sugli X-Men:

"Ho diverse idee su quale tipo di lavoro debba essere svolto alla Marvel, e cerco di aderirvi. Penso che le storie debbano essere su larga scala. In qualsiasi momento è possibile intervenire sulla tua continuity o su quella della compagnia in modo da suscitare un responso positivo del pubblico e non confusione, è un approccio molto potente e saresti pazzo a non utilizzarlo quando scrivi questo tipo di storie.

La regola fondamentale è che alla fine dei conti, dopo aver messo sottosopra la sala giochi e sparso tutti i giocattoli, devi rimettere tutto nello scaffale. Non puoi essere un idiota e lasciare un pasticcio."

Hickman prosegue concludendo il suo discorso:

" Se vuoi raccontare storie che importino all'interno della Marvel è necessario che tu non sia distruttivo ma additivo. Si, potrei fare delle cose in cui distruggo l'intero Universo Marvel, ma lo rimetterei sempre insieme, e lavorando in questo modo si può aggiungere qualcosa in più ai personaggi senza rovinare il lavoro di nessun altro."

La Marvel ha celebrato il primo numero degli X-Men all'interno di un documentario, mentre lo showrunner di Voltron ha reimmaginato graficamente la serie animata.

Che ne pensate di queste parole? Avete aspettative sul lavoro di Hickman?