X-Men: Hickman spiega come fa un personaggio ad apparire in due linee temporali differenti

L’evento Marvel dedicato agli X-Men, House of X, è stato un ardito rilancio della serie, la quale si è rivelata una storia decisamente complessa da seguire. Tramite le serie di House e Powers of X, lo scrittore Jonathan Hickman ha voluto creare una storia di risurrezione piuttosto intricata.

Lungo le diverse linee temporali che riguardano l’arco narrativo degli X-Men, abbiamo avuto modo di osservare una grande varietà di modi in cui il passato, il presente e il futuro degli X-Men potrebbero prendere forma, ma c’è stato un buco enorme in una sequenza narrativa che ha mandato in confusione molti lettori.

Ci sono due principali periodi che riguardano le sequenze narrative del futuro che Powers of X è riuscita a delineare. Da una parte il futuro dell' “anno 100”, in cui gli X-Men di Apocalypse combattono la supremazia uomo-macchina di Nimrod, dall'altra "l'anno 1000", dove si trova la razza post-umana che tenta di imporsi entrando a far parte del Collettivo Falange.

I primi capitoli di Powers of X hanno teso una trappola ai lettori facendogli credere che l'anno 100 e l'anno 1000 fossero sulla stessa linea temporale, quando in realtà si trattava di vite totalmente separate vissute da Moira.

Hickman è riuscito a trarre tutti in inganno attraverso un nuovo personaggio - un X-Men futuristico di nome Cylobel. Questi appare in due scene differenti, che si svolgono rispettivamente nell'anno 100 e nell'anno 1000. Nella prima viene catturato da Nimord e rinchiuso in tubo, all'interno della gigante libreria mutante della Sentinella.

Nella seconda, invece, "Il Bibliotecario" tenta di riportare in vita Cylobel, ma non riesce a portare a termine il processo. Hickman spiega in una recente intervista con AIPT come queste siano due versioni differenti di Cylobel:

"Si, ci doveva essere una cronologia di mille anni nel retro del sesto numero di Powers of X, che avrebbe spiegato tutti gli eventi interessanti accaduti in quella vita. Inclusa la rivelazione che in quella linea temporale i telepati del cervello nero sono un costrutto di Nimrod, e all'interno di una timeline a lui dedicata - dove è bloccato in una battaglia con i mutanti - Nimrod supervisiona la creazione dei telepati allo scopo di infiltrarsi nei ranghi dei suoi amici mutanti.

La parte divertente è che sembrano tutti completamente identici quando si manifestano (come Cylobel) ma prima di allora tutti sembravano diversi e mostravano diversi livelli di potenza. E' solo nel momento in cui perdono la loro superficie cutanea che si rivelano essere dei telepati.

L'inquadratura nel primo numero di Powers of X - dove loro sembravano la stessa persona all'interno di un tubo - era stato fatto apposta per essere ingannevole".

Come potete leggere, il mistero legato a Cylobel stava per essere risolto, prima che venisse apportato un grande cambiamento alla storyline di Powers of X. C'è stato un ripensamento, come rivela Hickman, per lasciare più spazio alla storia nelle vite future di Moira, che saranno esplorate nella miniserie dedicata al personaggio, Moira X.

Che ne pensate di questa trovata di Hickman?

La Marvel ha pubblicato il primo trailer di Marauders, una serie spin-off degli X-Men. Lo sceneggiatore ha affrontato le critiche rivolte alla serie degli X-Men House of X.