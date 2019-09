X-Men: House of X numero 5 svela i veri poteri di Cerebro

Continua il rifacimento dell'universo degli X-Men ad opera di Jonathan Hickman. Lo scrittore sta pubblicando House of X e Powers of X, due testate solitarie ma collegate indissolubilmente tra loro e che culmineranno tra pochi mesi nel nuovo Dawn of X, l'alba del nuovo universo degli X-Men. Col numero 5 di House of X viene svelato un nuovo segreto.

Nell'ultimo capitolo di House of X, il popolo mutante ha ottenuto il metodo per l'immortalità. Il processo coinvolge cinque X-Men casuali che vengono resi parte di una sorta di squadra di resurrezione, che però non può di certo ricreare l'anima dei vecchi compagni. Ed è qui che lo scrittore Jonathan Hickman rilancia Cerbero.

House of X numero 5 rivela che lo scopo primario di Cerbero non è quello di localizzare i mutanti, ma fare da database, collezionando informazioni su ogni minimo comportamento di ogni mutante con cui Charles Xavier è entrato in contatto.

Come spiegato nel numero: "Per tutto questo tempo, tutti hanno capito male cos'è veramente Cerbero. Sì, Charles poteva localizzare ogni mutante del mondo... ma quella era una mera funzione secondaria della macchina. La prima era di copiare la mente - l'essenza, l'anima - di ogni mutante trovato da Xavier. Così che un giorno potesse riportare l'anima all'interno del corpo mutante senza vita".

Il processo di resurrezione degli X-Men sarà indubbiamente fondamentale per l'universo futuro che arriverà nei prossimi mesi con le varie testate.