X-Men: House of X ha ribaltato le nostre convinzioni su un personaggio molto importante - Aggiornata

Le nuove serializzazioni di Jonathan Hickman, Powers of X e House Of X, hanno apportato diversi cambiamenti importanti all'universo degli X-Men - nonostante siamo solamente all'inizio di queste nuove storie.

Non siamo sicuri come Hickman riuscirà a gestire in maniera ottimale le linee temporali che sta diramando nei suoi lavori, ma il secondo numero di House of X ha sollevato ancora più domande di quanto pensassimo, stravolgendo il personaggio di Moira MacTaggert.

Nel numero precedente è avvenuta l'importante conversazione tra Moira e Xavier, che la Marvel aveva anticipato da diverso tempo per l'impatto che avrebbe avuto sulla serie. Scopriamo l'adolescenza di MacTaggert, che è stata segnata da una malattia importante scomparsa subito il giorno successivo.

Questo avvenimento ha scaturito diversi quesiti. La donna, tuttavia, è riuscita a condurre una vita relativamente normale fino all'età di 74 anni. Dopo la sua morte, però, Moira inizia una seconda vita nella quale è perfettamente cosciente del suo passato.

La situazione precipita nella sua terza vita, in cui riesce a creare una cura per il gene mutante. Il suo laboratorio viene incendiato da Mystique e Destiny, i quali rivelano qualcosa di cui lei non era a conoscenza.

Destiny, che ha il potere di guardare nel futuro, le dice che usare quell'abilità è complicato quando si trova davanti a qualcuno con il potere mutante della reincarnazione. Moira Mactaggert, quindi, che non è mai stata un mutante nelle serie precedenti, ora lo è diventato, e la sua abilità speciale le consente di rinascere con tutte le conoscenze e i ricordi delle sue vite precedenti.

Destiny, tuttavia, le rivela che il suo potere non è infinito. La donna si può reincarnare 10 volte, 11 se opta per la scelta giusta. Questo cambiamento stravolge lo status quo del personaggio, e i fan sono già in fermento per ciò che avverrà nei prossimi numeri.

Il gruppo potrebbe avere un destino oscuro in Powers Of X?