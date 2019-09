X-Men: House of X, scopriamo quali personaggi faranno parte del Council of Krokoa

Abbiamo visto quale sarà il look di Kitty Pryde nel nuovo albo degli X-Men, ma le maggiori discussioni dei fan dei supereroi Marvel riguarda chi di loro farà parte dell'importantissimo Council of Krakoa, organo comparso per la prima volta in House of X di Jonathan Hickman.

L'organo legislativo dovrà presiedere su tutto quello che accadrà nella nazione dei mutanti di nuova formazione, secondo la visione dei suoi due fondatori: stiamo parlando di Magneto e di Charles Xavier. Nel corso di vari eventi promozionali a favore della collana inedita era stata pubblicata l'immagine che trovate in calce alla notizia, in cui sono presenti 11 eroi degli X-Men. Nessuno aveva fatto troppo caso alle identità dei personaggi presenti, ma dopo aver scoperto che il Council of Krakoa sarà composto da 12 membri pare certo che gli eroi presente nel disegno non sono stati messi a caso.

Inoltre, come avete potuto leggere in una nostra precedente notizia, sembra che anche Kitty Pryde farà parte della nuova serie degli X-Men, e secondo le parole dell'autore proprio come membro di questo nuova nazione.

Ecco quindi come saranno divisi i personaggi:

Autunno

Professor X

Magneto

Apocalypse

Estate

Jean Grey

Storm

Nightcrawler

Primavera

Sebastian Shaw

Kitty Pryde

Emma Frost

Inverno

Mr. Sinister

Exodus

Mystique

Come è stato fatto presente più volte il legame tra Emma Frost e Kitty Pryde è molto forte, per questo si pensa che le due saranno presenti nella stessa fazione. Anche l'idea di raggruppare i diversi villain nel gruppo denominato "Inverno" è opera dei fan, i quali hanno ipotizzato che difficilmente gli avversari degli X-Men si sarebbero mischiati agli altri, preferendo creare una fazione insieme. Non rimane altro che aspettare gli ultimi numeri delle due collane, che dovrebbero confermare questa divisione.