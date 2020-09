X-Men: Il nuovo volume di Marauders conferma una teoria su Kitty Pryde

Dopo aver cambiato una importante vicenda nella storia degli X-Men, incentrata in particolare su Cable, la Marvel ha deciso di rivelare un dettaglio della vita di Kitty Pryde nelle pagine del volume 12 di Marauders.

Come sapete la famosa mutante è stata riportata in vita grazie alla tecnologia di Krakoa, così, il nuovo numero della collana è stato incentrato sui primi momenti della nuova esistenza di Kate. Dopo aver salutato di nuovo l'amica Illyana Rasputin, Kitty decide di cercare uno studio di tatuaggi, perché il processo di resurrezione le ha cancellato i suoi vecchi tatuaggi. Nel corso delle pagine del fumetto, la protagonista diventa sempre più amica della sua tatuatrice, finché non decide di baciarla una volta concluso il suo lavoro. I fan hanno così scoperto questo nuovo dettaglio dell'orientamento sessuale di Kitty, che è entrata a far parte del novero dei supereroi LGBTQ presenti nelle opere Marvel.

Nel frattempo continua il grande successo della collana "Dawn of X" curata da Jonathan Hickman, nei giorni scorsi inoltre è stato condiviso il trailer dedicato a dei nuovi fumetti degli X-Men, che saranno pubblicati con il titolo di "X-Swords: Creation", inoltre vi segnaliamo questo cosplay di Tempesta, che ha convinto i numerosi appassionati dei mutanti di casa Marvel.