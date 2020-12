X-Men: In Marauders 16 un personaggio perde un occhio, scopriamo di chi si tratta

Si è appena concluso l'evento degli X-Men intitolato X of Swords, nel frattempo continuano le pubblicazioni dedicate ai celebri mutanti e nel numero 16 di Marauders è presente un'attesa resa dei conti tra due personaggi.

Ci riferiamo a Kate Pryde e Sebastian Shaw: come sapete quest'ultimo ha eliminato la Regina Rossa dell'Hellfire Club, la sua vittoria però non è stata molto longeva, in quanto nel corso dei numeri di X Of Swords, i protagonisti sono riusciti a riportarla in vita. Nel numero sedici di Marauders invece, abbiamo potuto assistere alla vendetta di Kate Pryde, in particolare dopo che Emma Frost riesce a rendere inoffensivi i poteri di Sebastian Shaw.

La situazione per Sebastian continua a peggiorare, il fumetto reintroduce anche Storm e Lockheed, personaggi che molti credevano essere morti, ma che sono invece pronti a vendicarsi: in particolare Lockheed stacca l'occhio di Sebastian Shaw, sputandolo poi nel camino, mentre Kate Pryde propone un brindisi, nascondendo del veleno nel bicchiere del suo avversario. In calce alla notizia potete vedere un immagine che ci mostra il momento in cui il celebre mostro attacca Sebastian Shaw.

Continuano le pubblicazioni dedicate ai celebri mutanti di Stan Lee, nelle scorse settimane vi abbiamo presentato una nuova serie degli X-Men intitolata Reign of X.