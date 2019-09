X-Men: ecco i killer più devastanti nell'universo dei mutanti Marvel

La storia degli X-Men è piena di crimini e brutalità commesse nei loro confronti da personalità eccentriche e tremendamente malvagie. Scopriamo insieme i dettagli dei peggiori villains che i mutanti hanno dovuto affrontare.

Il progetto incredibilmente ambizioso di Jonathan Hickman di creare una nuova era per gli X-Men, continua con il quarto numero di House of X, in cui la squadra intraprende una missione terribilmente rischiosa per fermare l’organizzazione Orchis, che minaccia il futuro dell’intera umanità. Mentre la maggior parte dei volumi usciti finora si è concentrata su una storia thriller con elementi di spionaggio, sono stati comunque presentati dettagli e aspetti che donano più profondità alla narrazione.

Considerando House of X 4 Hickman evidenzia il trauma dei mutanti, legato al genocidio della loro specie, presentando quelli che sono stati i “Major Mutant Crimes”, ovvero i crimini peggiori commessi nei loro confronti. I nomi legati a questi eventi evocano alcune delle storie più macabre e tristi legate ai mutanti.

Di seguito presentiamo i peggiori “Mutant Killers” comparsi nell’universo degli X-Men:

1- Stephen Lang (28 Mutanti uccisi) Uno dei primi creatori delle Sentinelle, robot sviluppati appositamente per uccidere i mutanti. Sarebbe poi stato in prima linea nell’invasione della Terra da parte dei Phalanx, essendo in grado di far parte della squadra senza perdere la sua identità individuale. In seguito alla sconfitta dei Phalanx, Bastion lo ha riportanto in vita per completare la sua missione.

2- Mister Clean (126 Mutanti uccisi) Un sicario della Chiesa dell’Umanità, diventato un temibile assassino di mutanti grazie alle sue straordinario abilità fisiche.

3- Graydon Creed (147 Mutanti uccisi) Uno dei più famosi Mutant Killers. Ha fondato gli Amici dell’Umanità, un gruppo anti terroristico per contrastare i mutanti. Ha, in diverse occasioni, aiutato il governo nelle operazioni contro la specie degli X-Men, e ha intrapreso anche una carriera in politca, arrivando quasi alla Casa Bianca. Si è rivelato una minaccia anche da morto, a causa del piano di Bastion per riportare in vita tutti i Mutant Killers.

4- Cameron Hodge (178 Mutanti uccisi) Uno dei peggiori villain degli X-Men, apparso nelle storie degli anni ’80/90. Inizialmente era il compagno di stanza di Angel, per poi rivelarsi successivamente un simpatizzante per i progetti anti mutanti. Dopo essere stato decapitato da Archangel, è tornato sotto forma di cyborg. Successivamente ha seguito Lang, diventando parte dell’entità Phalanx ed è tornato in vita grazie a Bastion

5- The Leper Queen (221 Mutanti uccisi) Fondatrice della Lega Sapiens, nata dopo la morte di sua figlia, dovuta alla mancanza di controllo dei suoi poteri.

6- Donald Pierce (348 Mutanti uccisi) Trasformatosi in un cyborg, ha sempre dato la caccia ai mutanti. È il leader del team The Reavers, ed è stata una delle creature trasformate dal virus di Bastion.

7- William Stryker (414 Mutanti uccisi) L’icona di intolleranza per eccellenza nell’universo degli X-Men. Reverendo e forte sostenitore delle operazioni contro i mutanti, è il capo dei Purificatori. Si è macchiato dell’omicidio di bambini mutanti, oltre che di numerosi membri della famiglia degli X-Men. Anche lui è tornato ad essere una minaccia grazie a Bastion.

8- Wanda Maximoff (986,420 Mutanti uccisi) Scarlet Witch è una dei peggiori Mutant Killers mai visti, capace di atrocità inenarrabili. Il numero delle sue vittime, vicino ad 1 milione, sta lentamente portando i mutanti verso l’estinzione.

9- Bolivar Trask (16,521,618 Mutanti uccisi) La più grande minaccia per i mutanti è rappresentata dai robot chiamati Sentinelle, creati da questo uomo geniale, ma spregevole, che ha prima di tutti mostrato istinti razzisti nei confronti degli X-Men.

Ricordiamo che di recente il quarto numero di Powers of X ha visto morire diversi personaggi. Questa era la classifica dei peggiori Mutant Killers nell’universo Marvel. E voi cosa ne pensate? Ci sarà mai qualcuno peggiore di Bolivar Trask? Vi ha colpito qualcuno degli altri personaggi?