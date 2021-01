X-Men: Knull e i simbionti tornano a colpire i mutanti nella serie SWORD

Il nuovo evento che sta portando importanti sconvolgimenti nell'universo Marvel Comics, ovvero King in Black, ha colpito nuovamente gli X-Men, dopo che il dio dei simbionti già nel primo volume aveva trasformato gli Avengers, i mutanti e i Fantastici Quattro in veri e proprio schiavi e vittime per i simbionti.

Il secondo volume della serie SWORD ha tuttavia rivelato la presenza di altre vittime dei malvagi piani di Knull, stavolta presenti sull'isola di Krakoa. Dopo la rinascita della SWORD, la forza difensiva interstellare della Terra, grazie soprattutto all'impegno di Abigail Brand, che ha deciso di porre il nuovo quartier generale proprio sull'isola abitata interamente dai mutanti.

Nonostante le loro strategie difensive, l'Alpha Flight e gli eroi del pianeta Terra falliscono la missione per fermare la minaccia di Knull, e ora, una cella composta da Klyntar, stesso materiale di cui sono composti i simbionti sta letteralmente avvolgendo la superficie terrestre. Fortunatamente per SWORD i cancelli di Krakoa sono ancora in funzione, e questo permette ad Abigail di spedire la squadra SHIELD per controllare la situazione.

Krakoa viene ritrovata completamente innevata, vista l'oscurità e le basse temperature causate dalla presenza della barriera di Knull, che blocca il passaggio dei raggi solari. Mentre Abigail affida a Mentalio il compito di recuperare le cinque chiavi per il protocollo di resurrezione di Krakoa, torna sull'isola un personaggio che Abigail aveva mandato sulla Terra per contrastare la diffusione dei simbionti.

Cable, figlio di Scott Summers e Madelyne Pryor, è stato soggetto dell'influenza di Knull, entrando in contatto con un simbionte che lo ha reso un incredibile pericolo, come potete vedere nella magnifica tavola firmata da Valerio Schiti che trovate in calce alla notizia. Cosa ne pensate del sorprendente ritorno di Cable? Cosa comporterà questo per il futuro di Krakoa? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

