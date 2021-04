X-Men: La Marvel presenta una nuova squadra di mutanti in Reign of X

Un sondaggio incentrato sugli X-Men era stato condiviso dalla Marvel, che ha chiesto ai numerosi fan dei mutanti di indicare le loro preferenze per un nuovo gruppo. Le votazioni si sono concluse e la famosa azienda ha condiviso il risultato dell'indagine.

I numerosi appassionati di fumetti potevano scegliere tra 10 personaggi diversi, per indicare il gruppo che affronterà le vicende dell'Hellfire Gala, evento che avrà importanti ripercussioni sul mondo degli X-Men. Ecco quindi i vincitori:

Ciclope

Marvel Girl

Professor X

Rogue

Wolverine

Synch

Sunfire

Polaris

La vittoria di Ciclope, Wolverine o Rogue non ha stupito i lettori delle avventure degli X-Men, che invece sono ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più sul ruolo che avranno alcuni dei personaggi meno conosciuti. In calce alla notizia potete vedere un primo disegno dedicato a questo gruppo, in cui notiamo che Wolverine non sarà Logan, ma Laura. Reign of X sarà quindi scritta da Gerry Duggan, mentre i disegni saranno affidati a Pepe Larraz, ecco quindi il commento dello scrittore: "È per me un privilegio ed un onore essere di nuovo in team con Pepe Larraz, mentre inventeremo altre minacce da far affrontare agli X-Men a partire da luglio. I mutanti sono riusciti a salvarsi e adesso dovranno salvare il mondo". Infine, ecco alcune immagini dedicate al nuovo evento degli X-Men.