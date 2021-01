X-Men: Marauders, il gruppo si prepara a dare l'addio a un membro

Tra le numerose serie legate ad X-Men pubblicate negli ultimi tempi Marauders desta un certo interesse. Sembra che però i fan del gruppo di villain protagonisti dovranno presto salutare uno dei suoi componenti. Ecco perché.

Il fumetto ha catturato l'attenzione degli appassionati grazie ai suoi intrighi politici ed alla crescita dei personaggi, ed ovviamente anche ad una certa dose d'azione. In particolare Marauders #17 si è reso protagonista di alcune importanti rivelazioni.

Le prime pagine presentano Tempesta seduta in cima ad una scogliera, la mutante viene quindi presto raggiunta da Callisto, sua precedente rivale ed attuale amica, alla quale si rivolge dicendo di averle già dato una risposta riguardo ad una questione che, in questo modo, apprendiamo essere già stata affrontata dalle due. In seguito la donna bendata le chiede se quindi avesse già avvertito Emma e Kate della sua partenza.

Veniamo così a conoscenza dell'identità del personaggio che presto abbandonerà la squadra di protagonisti. Sicuramente Emma Frost, come ipotizzato da Tempesta stessa, è già a conoscenza della decisione di quest'ultima, grazie al proprio potere che le permette di leggere la mente. Tuttavia non possiamo ancora sapere come procederà la storia narrata da Gerry Duggan, la mutante in grado di manipolare gli agenti atmosferici sembrava essere un elemento fondamentale del gruppo e senza di lei sarà necessario trovare un adeguato sostituto.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Infine ricordo che un personaggio della serie X-Men Marauders recentemente ha perso un occhio e riporto una notizia riguardante l'annuncio di un nuovo fumetto di X-Men avente come protagonista Nightcrawler.