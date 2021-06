X-Men: Marvel annuncia il one-shot Onlaught Revelation, ecco le parole dell'autore

Marvel Comics ha annunciato l'arrivo di X-Men: The Onslaught Revelation, one-shot dello scrittore Si Spurrier e dell'artista Bob Quinn incentrato sulla figura di Onslaught. In questo albo speciale, il pericoloso antagonista minaccia di portare la nuova società mutante alla rovina, mettendo in serio pericolo il futuro di Krakoa.

Mentre i giovani di Krakoa organizzavano una festa chiamata Cruci-ball, Nightcrawler era partito alla ricerca di una nuova religione mutante. In Way of X #2, però, viene anticipato il ritorno di Onsalught, il quale intende mettere a ferro e fuoco la nazione mutante in X-Men: The Onslaught Revelation. L'immagine di copertina di questo one-shot è stata affidata a Giuseppe Camuncoli, mentre la variant cover a Federico Vicentini.

Prima dell'uscita di questo nuovo albo, Spurrier ha rilasciato un interessante intervista al portale ComicBook. "È decisamente una spinta inaspettata", ha affermato l'autore riferendosi al ritorno di Onslaught.

"Ero preoccupato che Way of X fosse liquitato come uno strano fumetto sulla filosofia e sulla religione, che non è propriamente il quadro esatto. Questo è un fumetto sulla ricerca di modi per impedire a un'intera nuova civiltà di esplodere. Con questo in mente, molte delle cose contro cui Nightcrawler, Legion e gli altri combattono sono piuttosto astratte, come il collasso della società, la stagnazione culturale e così via. Questi sono argomenti affascinanti, ma a essere onesti non sono gli spettacoli più emozionanti. Quello di cui avevamo bisogno era un modo per dare a queste cose un volto, una minaccia personificate. E che ci crediate o no, per ragioni ancora nascoste, Onslaught si adatta davvero bene al progetto".

Infine, Spurrier ha poi rivelato il futuro dei fumetti X-Men. "Quando Way of X finirà, non sarà assolutamente la fine della storia. In termini televisivi, WoX è la prima stagione, mentre The Onsalught Revelation è il grande finale della stagione. Stagione 2? Beh, la seconda stagione sarà tutt'altra cosa...".

Ecco i primi dettagli sul ritorno di Onslaught in una pagina di X-Men Way of X. Nel frattempo, nella serie Planet Size X-Men c'è stato una grande conquista per i mutanti di Arakko.