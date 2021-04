X-Men: Marvel anticipa la conclusione dell'evento Hellfire Gala con alcune immagini

Gli ultimi anni sono stati particolarmente importanti per gli X-Men, considerando soprattutto il progetto rinascita elaborato di Jonathan Hickman e molti disegnatori, basti pensare alle serie Dawn of X e Reign of X, e per questa estate gli autori delle serie hanno preparato un evento che ha coinvolto diversi fan, l'Hellfire Gala.

Questo speciale party con protagonisti gli abitanti di Krakoa debutterà questa estate e si svilupperà nel corso di 12 volumi, e per aumentare le aspettative della community Marvel Comics ha deciso di pubblicare alcune tavole della serie Hellfire Gala, anticipando alcuni dei membri del nuovo team di mutanti che i lettori hanno contribuito a costruire tramite delle votazioni online.

I due post in calce, pubblicati su Twitter dall'account ufficiale Marvel Entertainment, hanno infatti mostrato due conversazioni, la prima tra Strong Guy e Forge, e la seconda tra Tempo e Boom-Boom. Sei vignette per ciascuna storia che hanno infinte rivelato che nessuno dei personaggi presentati farà effettivamente parte del gruppo degli X-Men. Un'iniziativa senz'altro originale, che ha dato spazio anche ai personaggi meno preferiti dai lettori.

Questo significa che sono ancora in gara Armor, Banshee, Cannonball, Polaris, Sunspot e Marrow. Ricordiamo che in Children of Atom 1 è tornato un importante personaggio, e vi lasciamo ai nuovi costumi che i mutanti indosseranno durante il gala.