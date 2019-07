X-Men: la Marvel ha appena narrato la morte di un membro del gruppo

Gli ultimi eventi della Marvel hanno sicuramente comportato danni letali per molti personaggi, e gli X-Men non ne sono sicuramente usciti indenni. Infatti, i mutanti hanno dovuto fare i conti con alcune perdite avvenute durante la guerra. Attenzione spoiler su War of the Realms e War of the Realms: Uncanny X-Men #3 dal prossimo paragrafo.

In War of the Realms, gli X-Men rimanenti hanno messo su un negozio a New York e con la semplice determinazione e lavoro di squadra sono stati in grado di creare un punto in cui i sopravvissuti possono cercare rifugio dalle forze di Malekith. Il tempo però sta per scadere e a breve non riusciranno più a trovare modi per scamparla. Le cose diventano ancora più complicate quando le forze di Sabretooth assorbono parte del loro gruppo, andando a servire di fatto Malekith.

Il rapimento di Magik ha avuto un ruolo fondamentale in questo, ma Moonstar, Hope, Sunspot e altri sono partiti per salvarla. Magik non può usare le sue abilità a causa di un medaglione che Sabretooth le ha fatto indossare e che ne limita i poteri. Quando il gruppo fuggitivo cade in inferiorità numerica, Sunspot, nonostante le trappole che avvolgono il medaglione, strappa l'oggetto dal collo di Magik. Nonostante all'inizio sembri non aver avuto alcun effetto, il medaglione esplode in un bagliore di energia che inghiotte Sunspot.

Successivamente, Magik riesce a teletrasportare tutti lontano dalle forze di Malekith, ma ciò non sarebbe stato possibile senza il sacrificio di Sunspot. L'ultima pagina del numero mostra lo spirito del compagno X-Men, affianco alle altre Valchirie cadute, certificando la sua morte. Anche un altro personaggio fondamentale degli X-Men è morto recentemente, il Professor X.