X-Men: Marvel Comics annuncia l'Extended Cut della storia 'Dio ama, l'uomo uccide

Marvel Comics ha annunciato che ristamperà in versione Extended Cut la graphic novel "Dio ama, l'uomo uccide", una delle storie più iconiche degli X-Men scritta da Chris Claremont e disegnata da Brent Anderson.

Uscita nel 1982, la storia fa parte di una collana di graphic novel che la Marvel Comics pubblicava in quegli anni, chiamata Marvel's Graphic Novel dal taglio più maturo e autoriale delle vicende. La storia vede un fanatico religioso, che odia in maniera viscerale i mutanti, rapire il Professor Charles Xavier per attuare un piano criminale che prevede il genocidio di tutti i mutanti sulla Terra. Per l'occasione, gli X-Men si alleano perfino con il loro acerrimo nemico Magneto pur di salvare il loro mentore. La storia raggiunse un grande successo grazie alla cura dei dialoghi, preferendoli all'azione classica, che lo scrittore Chris Claremont infuse in essa e alla caratterizzazione psicologica dei personaggi, soprattutto del "villain" William Stryker. Alcuni degli eventi narrati in "Dio ama, l'uomo uccide" sono stati presi anche come base per il film X-Men 2 di Bryan Singer del 2003. La versione Extended Cut dovrebbe contenere anche un collegamento con l'attuale continuity degli X-Men condotta dallo scrittore Jonathan Hickman sulle varie X-testate.

Per quanto riguarda il futuro prossimo, gli X-men verrano catapultati nel crossover Empire insieme ai Fantastici 4 e gli Avengers. Inoltre è in arrivo un nuovo team di X-Men sulla testata principale dedicata ai Mutanti di Casa Marvel.