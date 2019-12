X-Men: la Marvel Comics sancisce il destino del Professor X

Grazie alle speciali capacità de "i Cinque" e alla tecnologia del Cerebro, la stirpe degli X-Men potrebbe diventare potenzialmente invincibile, riuscendo ad eradicare definitivamente dalla loro esistenza l'ineluttabile spettro della morte. Il terzo numero di X-Force ci dà un'ennesima dimostrazione di questa possibilità.

Nel primo numero della pubblicazione, un gruppo di Reavers aveva attaccato Krakoa creando scompiglio e uccidendo ogni mutante che gli capitasse a tiro. Il loro obiettivo, fin dall'inizio, era l'assassinio del Professor X, e proprio quest'ultimo - rifiutandosi di vedere gli altri morire per lui - esce allo scoperto finendo assassinato con un colpo alla testa.

Questo evento ha rappresentato un problema per tutto il resto dei mutanti, dato che le abilità del Professor X nell'utilizzo del Cerebro costituiscono la chiave per il protocollo di resurrezione. Attraverso l'uso del Cerebro, immagazzina il backup delle coscienze di tutti i mutanti presenti sulla terra.

Successivamente, dopo che i Cinque hanno creato un nuovo corpo, il Professor X carica i ricordi all'interno del mutante risorto, ripristinandoli così come erano un tempo. Con la sua morte, tuttavia, l'intero processo di resurrezione rischiava di non essere più utilizzabile.

Fortunatamente, i caschi di backup del Cerebro sono stati tenuti nascosti affinché Marvel Girl potesse riportarlo in vita, e nonostante non ci fosse alcuna certezza che il tutto sarebbe andato per il verso giusto, alla fine il piano si concretizza, resuscitando il Professor X.

Ora che è di nuovo tra i vivi, il Professor X è ancora meno ottimista riguardo al rapporto tra gli umani e i mutanti. Proprio per questo ha fondalo l'X-Force, nella quale coesistono da una parte l'intelligence guidata da Beast, dall'altra i cacciatori - la squadra operativa capeggiata da Wolverine.

