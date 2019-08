X-Men: Marvel Comics svela le Cover di tutte e sei le uscite di Novembre

Recentemente, Tom Muller ha parlato dell'importanza di Powers of X e House of X, i recenti fumetti dedicati agli X-Men. Il crescente successo dei comics dedicati agli eroi sta facendo sorridere Marvel, specie dopo il brutto tonfo accusato dall'ultimo film. A tal proposito, la casa delle idee ha deciso di mostrare le cover dei prossimi sei numeri in uscita.

Novembre è, tra l'altro, il secondo mese di Dawn of X, la nuova serie annunciata al recente San Diego Comic-Con 2019. Dawn of X prenderà in eredità il successo delle già citate House of X e Powers of X, le due miniserie curate da Jonathan Hickman. Tra le altre uscite ci saranno Excalibur, New Mutants, Fallen Angels, X-Force e Marauders.

Jordan D. White, Senior Editor di X-Men, ha parlato della conclusione dei due libri affermando quanto segue: "House of X e Powers of X sono stati estremamente importanti. Il futuro degli X-Men riparte da qui, sarà sul loro lascito che costruiremo le storie per gli anni a venire. Dawn of X è un nuovo inizio, la premessa di una nuova storia. Questo è l'inizio di una nuova era, tutto quello che pensiamo di sapere sugli X-Men cambierà. Tutto inizia da qui".

Secondo quanto rivelato da J.D. White dunque, il piano pluriennale dedicato agli eroi Marvel ripartirà da qui, e secondo alcune voci di corridoio, qualche importante cambiamento sarà riservato anche agli eroi storici della saga.

Le copertine sono visibili sul sito Comicbook, visitabile cliccando il link in calce all'articolo.