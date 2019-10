X-Men: la Marvel rivela quali saranno i personaggi che faranno parte di Dawn of X

Le nuove testate Marvel dedicate agli X-Men daranno spazio a molti personaggi, queste sono le parole del caporedattore della Marvel, CB Cebulski, e altri scrittori di Dawn of X, che durante il Comic Con di New York hanno svelato alcuni dettagli riguardanti il futuro della serie.

Nonostante Jonathan Hickman, ideatore della riscrittura dell’universo X-Men, non fosse presente all’evento, Cebulski ne ha fatto le veci: “Quando qualcuno chiede a Hickman chi sarà presente nei volumi, lui risponde dicendo che ci saranno tutti. È il tipo di storia in cui in qualsiasi momento può spuntare chiunque. Cicolpe si occuperà di costituire molti team per diverse missioni, e questo creerà una componente d’azione senza limiti.”

La cover del primo volume, che potete trovare in fondo alla pagina, suggerisce che il punto d’inizio riguarderà proprio Ciclope, vista la sua posizione centrale, accompagnato da: suo padre Corsair, i suoi fratelli Havok e Vulcan, i suoi figli Cable e Prestige, la sua, forse ex, moglie Jean Grey e uno dei suoi vecchi amici, Wolverine. Dalle prime pagine introduttive si può comprendere che nel corso del primo “arco narrativo” vedremo anche Magneto, Polaris e Cecilia Reyes. Le copertine dei volumi successivi presentano personaggi quali Regina Bianca, Tempesta, Apocalisse, Magneto, Xavier e Mystica.

X-Men è il titolo di Dawn of X, ma sappiamo che ci saranno 5 altre storie, parallele a quanto raccontato in quella principale: Marauders di Gerry Duggan e Matteo Lolli, New Mutants di Hickman, Ed Brisson e Rod Reis, Fallen Angels di Bryan Edward Hill e Szymon Kudransk, e X-Force di Benjamin Percy e Joshua Cassara, mentre al Comic Con di New York è stata annunciata una ulteriore serie dedicata unicamente a Wolverine, che partirà dal prossimo febbraio 2020, un anno sicuramente interessante per i mutanti di casa Marvel.