X-Men: la Marvel rilascia il trailer del prossimo, grande spin-off dei mutanti

La Marvel Comics ha reso disponibile il primo trailer di Marauders, la prossima serie spin-off dell'universo degli X-Men,che darà inizio al progetto Dawn of X. All'interno del filmato - che potete visionare in alto - si è espresso l'editor Jordan D. White.

Questi ha parlato della grande importanza di Marauders, vi lasciamo le sue parole di seguito:

"Marauders è probabilmente il volume più importante di Dawn of X, sia per quanto riguarda lo sviluppo del mondo dei mutanti che per il loro status quo. "Emma Frost è a capo dell'Helfire Club, con lo scopo di riuscire a distribuire le medicine dei mutanti in giro per il mondo.

E' un concetto totalmente nuovo all'interno dell'universo degli X-Men. Cioè, certamente ci sono state delle storie sui pirati, ma non c'è mai stato un libro a loro dedicato, e in questo caso abbiamo degli X-Men classici e dal nome altisonante. I piani che abbiamo per questa serie sono davvero grandi".

Successivamente è intervenuto l'editor in chief CB Cebulski, che ha aggiunto:

"Kitty Pride, o Kate così come noi la conosciamo. Emma Frost. Iceman. Storm, in team con Sebastian Shaw e Pyro. Quanto è folle? In che direzione li sta portando Gerry Duggan? E sono perfino su una nave pirata!"

La serie, infatti, è scritta da Gerry Duggan, e anche lui nel trailer si è pronunciato sulla serie:

"Se avete letto House of X e Powers of X il mondo di Marauders vi sarà sicuramente chiaro. Perché i pirati? Perché sono divertenti.

E inoltre, all'interno di questo background narrativo, sono ben contestualizzati. In questo momento, i mutanti si stanno riprendendo tutto.



Stanno prendendo il nome di un gruppo di mutanti che è solito dargli la caccia e lo stanno facendo per il miglioramento della loro specie e dell'umanità. Penso che vi faremo entusiasmare, ridere e spero anche che riusciremo a spezzare qualche cuore".

