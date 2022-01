X-Men, Marvel rivela un importante collegamento con gli Eterni

Marvel Comics ha pubblicato tre nuove immagini promozionali riguardo Judgment Day, l'evento che vedrà uno scontro tra Avengers, Eterni e X-Men. Una di queste tre immagini rivela però un'importantissima informazione che rivoluziona le origini degli X-Men: secondo gli Eterni, i mutanti non sarebbero altro che Devianti.

"Per un milione di anni, la Terra è stata protetta dai Devianti. Ma abbiamo fatto un errore... Ne abbiamo dimenticati alcuni. I mutanti. -Druig", recita il testo dell'immagine pubblicata da Marvel Comics. Nei fumetti, Eterni e Devianti sono il frutto di esperimenti fatti milioni di anni fa dai Celestiali sulla razza umana. Su X-Men Annual #13, pubblicato nel 1989, venne spiegato che anche i mutanti erano un esperimento dei Celestiali, ma ora Marvel rivela che i mutanti non sarebbero altro che Devianti.



È questo, quindi, il motivo alla base dello scontro tra Eterni e X-Men, mentre resta da chiarire il ruolo che gli Avengers ricopriranno nella storia, oltre al motivo che li spingerà a prendere parte alla guerra.



Marvel ha diffuso anche altre due immagini con altrettante citazioni. La prima, attribuita a Irene Adler, recita "Ci sarà sempre una guerra. È l'unica cosa di cui possiamo essere sicuri". La seconda, più enigmatica, viene pronunciata da Tony Stark: "Parlando onestamente, sono a favore dell'arroganza. Ma... Come diavolo pensate che riusciremo a creare un dio in poche ore?".



Le tre immagini promozionali, che pubblichiamo in fondo all'articolo, riportano come finestra di pubblicazione di Judgment Day l'Estate del 2022. Le prime schermaglie, però, partiranno già ad Aprile: in Eternals #11 gli Eterni sfidano infatti Capitan America.