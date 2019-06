X-Men: la Marvel suggerisce la morte del Professor X?

Sembra che Charles Xavier sia destinato a morire, di nuovo. Le nuove serie degli X-Men, Powers of X e House Of X, hanno infatti ricevuto un teaser in cui è mostrato un monumento dedicato alla memoria del Professor X costruito all'interno di un tempio.

L'iscrizione dietro alla statua di Xavier recita:

"In questo tempio, come nei cuori delle persone che ha salvato sotto forma di mutante, la memoria di Charles Xavier è scolpita per sempre." Sembra quindi che Xavier possa essere morto sacrificandosi per la razza dei mutanti. Le circostanze di questa ipotetica situazione e l'apparente sacrificio di Xavier rimangono per ora un mistero.

La Marvel ha inoltre rivelato le copertine 4 e 5 di House of X e Powers of X. Le copertine di ogni serie, tuttavia, anticipato il ritorno di alcuni dei villain più rinomati dell'universo di X-Men. Le due nuove segnano l'inizio della run di Jonathan Hickman, che la Marvel ha rinominato come una nuova era affermando che sarà il prossimo momento seminale della storia di X-Men, seguendo i passi di Giant-Size e Age of Apocalypse. La Marvel ha perfino anticipato che una singola pagina della nuova run sarà la più importante nella storia degli X-Men.



Hickman ha anche accennato ai piani per la serie di X-Men, incluso un rilancio completo seguito da ulteriori ondate di nuovi titoli. "Alle conclusione delle nostre 12 settimane con Hox e Pox, lanceremo un intero nuovo universo di X-book, ha scherzato." Alcuni saranno incentrati su tematiche più classiche, altre saranno del tutto nuove, io personalmente curerò la serializzazione di punta di X-Men:



"La produzione di questi libri è già iniziata e il nostro piano, al momento, è quello di presentarli intorno alla SDCC. Inoltre abbiamo appena finito i nostri piani per i fumetti che debutteranno nel 2020 e siamo pronti ad assumere talenti per prendersene cura. E' davvero eccitante lavorare a questa programmazione sapendo di averla in mente per diversi anni."



