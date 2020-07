X-Men: la Marvel svela le copertine dell'evento X-Swords

Lo scorso venerdì, gli scrittori e gli artisti degli X-Men hanno presentato le copertine dei numeri dal 3 all'11 di X of Swords, l'evento crossover che inizierà nel mese di settembre.

La cover di X of Swords: Stasis #1, dell'artista Pepe Larraz, rivela un nuovo gruppo di nemici con cui i mutanti si dovranno confrontare, i portatori di spade di Arakko. La linea narrativa di X of Swords abbraccerà tutti i titoli della serie Dawn of X, sia per quanto riguardo gli stessi X-Men che il gruppo degli Excalibur.

Il team creativo che curerà la scrittura dell'evento è composto da Jonathan Hickman, Tini Howard, Gerry Duggan, Benjamin Percy, Ed Brisson, Zeb Wellis, Leah Williams e Vita Ayala. Gli artisti coinvolti, invece, sono Carmen Carnero, Pepe Larraz, R.B. Slva, Viktor Bogdanovic, Matteo Lolli, Mahmud Asrar, Phil Noto e Rod Reis.

Come accennavamo in apertura d'articolo, in calce potete visionare le numerose copertine rivelate dalla Marvel Comics. Nei giorni precedenti, l'editor della Casa delle Idee ha comunicato ai microfoni di Newsorama la cancellazione di alcuni titoli afferenti alla collana di Dawn of X.

Sappiamo per certo che i piani editoriali degli X-Men, a causa del COVID-19, hanno subito una revisione. Sebbene alcuni titoli siano stati cancellati - non sappiamo quali - ce ne sono altri che non erano previsti e che pare siano in dirittura d'arrivo. A questo proposito, la Marvel dovrebbe comunicare ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane.

